Благодаря величайшему гроссмейстеру политической игры Гейдару Алиеву мы сохранили страну для будущих побед

Этот год, ввиду целого ряда причин, является особенным. К примеру, впервые именно в этом году в трагическом печальном календаре нашей страны, нашего народа больше нет дат, связанных с оккупацией Шуши, Агдама, Лачина, Физули, Кельбаджара и многих иных территорий Родины. Новая реальность, с которой Азербайджан вынудил смириться весь мир, состоит в том, что в результате 44-дневной войны помимо великой Шуши, семи ранее оккупированных районов Азербайджана, также были освобождены бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, более 50 процентов бывшего Мартунинского, ныне Ходжавендского района бывшей НКАО. Кроме того, была освобождена значительная часть бывшего Мардакертского, ныне Агдеринского района бывшей НКАО, в том числе поселок Суговушан.

Это были великие победы, достигнутые в результате многолетней, целенаправленной, порой невидимой глазу обывателя, тяжелой работы. Сегодня весь мир признает - кто с радостью, а кто сквозь зубы - историческую роль действующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева в достижении этой великой победы, которая, никогда не устану это повторять, была достигнута вопреки желанию и планам многих ведущих мировых держав.

При этом, считаю важным и нужным из раза в раз подчеркивать тот очевидный факт, что фундамент наших будущих славных побед был заложен ранее. И в этом году, с моей точки зрения, мы по-новому оцениваем значимость события, которое произошло 15 июня 1993 года. В тот яркий, солнечный день по приглашению тогдашнего руководства республики Гейдар Алиев вернулся в Баку из Нахчывана, где занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР. Общенациональный лидер был избран руководителем парламента.

Он взвалил на свои плечи тяжелейшее бремя власти в тот самый момент, когда само будущее Азербайджана было под вопросом. Страна несла потери на фронте, усугублялось внутриполитическое противостояние и, по сути, имела место гражданская война. Я прекрасно помню то смутное, поистине трагическое время. В тот период жизнь по вечерам в Баку, который ныне поражает воображение всех гостей столицы и переливается красочными огнями, попросту замирала.

Свободно себя чувствовали лишь вооруженные боевики различных группировок. Чтобы навести порядок, чтобы вернуть бакинцам спокойствие, возможность просто ходить по улицам родного города без страха, великому Гейдару Алиеву потребовалось несколько лет. Сейчас, когда Баку по праву признается одним из самых красивых и безопасных городов мира, когда все мы с гордостью и радостью показываем нашу столицу туристам из разных стран мира, нужно помнить, благодаря кому все это было достигнуто.

Но, конечно же, в еще большей мере, каждый из нас обязан помнить о величайшей роли Гейдара Алиева в спасении всего Азербайджана. Да, совершенно справедливо 15 июня мы все отмечаем именно День национального спасения. Благодаря величайшему гроссмейстеру политической игры мы сохранили страну. Сохранили для будущих побед. Только сейчас понимаешь, насколько прав был великий лидер, говоря, что время работает на Азербайджан.

Он знал, что, как и когда нужно делать. Он понимал, как нужно и можно добиваться освобождения великой и славной Шуши, которая вновь обрела статус и славу культурной столицы Азербайджана. Он знал, как превратить освобожденный Карабах в цветущий край. "Мы решим карабахский вопрос. Нужно время. Никто не может отнять у Азербайджана его земли. Наши оккупированные земли обязательно будут возвращены. Любой ценой", - говорил великий Гейдар Алиев. Мы вернули наши земли. И ныне, когда на смену датам оккупации районов страны пришли даты их освобождения, мы с особой теплотой будем вспоминать Общенационального лидера азербайджанского народа, который спас нашу Родину и сделал неизбежными все нынешние и будущие победы и достижения Азербайджана.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана