Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Италии

12 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в нашей стране Клаудио Таффури.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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