https://news.day.az/officialchronicle/1351909.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Италии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Италии - ФОТО
12 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в нашей стране Клаудио Таффури.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре