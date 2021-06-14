https://news.day.az/officialchronicle/1352436.html Президент Ильхам Алиев подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине
Президент Ильхам Алиев подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине (город Сараево)".
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