Президент Ильхам Алиев подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине (город Сараево)".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.