Президент Ильхам Алиев: В декларации отражены вопросы совместной обороны и взаимной военной помощи между Азербайджаном и Турцией

В декларации отражены вопросы совместной обороны и взаимной военной помощи между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы после подписания азербайджано-турецких документов в городе Шуша.

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