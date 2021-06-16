Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против третьих стран

Развивающееся между Азербайджаном и Турцией военно-политическое сотрудничество, отвечающее их национальным интересам, не направлено против третьих стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией.

В декларации также подчеркивается, что стороны будут поощрять реализацию совместных проектов по развитию взаимного потенциала посредством обмена технологиями в морском, воздушном и космическом секторах с учетом своих национальных и международных обязательств и внесут позитивный взаимный вклад в развитие технологий оборонной промышленности, будут осуществлять обеспечение оружием и боеприпасами, взаимно поощряя их производственные технологии, поддерживать создание производственных мощностей, которые в настоящее время не существуют в странах, совместное проведение исследований и производства, сотрудничество предприятий оборонной промышленности двух стран в области технологий, продукции и услуг военного назначения на внутреннем и международном рынках.