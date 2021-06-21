Президент Ильхам Алиев: Пакистан является одной из немногочисленных стран, не признавших Армению и не установивших дипломатических связей с ней из-за оккупации наших земель

Пакистан является одной из немногочисленных стран, не признавших Армению и не установивших дипломатических связей с ней из-за оккупации наших земель.



Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан, генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой 21 июня в Баку.



"Это - еще один пример братских связей между нашими странами. Азербайджанский народ знает об этом. Мы всегда говорим о том, кто поддержал Азербайджан, кто поддержал нас во время войны. Поэтому неслучайно, что во всем городе и стране мы видим флаги Пакистана, благодаря этому упрочится братство между нашими странами и народами. Как вам известно, Азербайджан всегда поддерживает Пакистан в Кашмирском вопросе. Мы неоднократно демонстрировали нашу открытую позицию. Она опирается на справедливость, международное право и наши братские связи. Мы должны во всех вопросах поддерживать наших братьев", - отметил Президент Ильхам Алиев.