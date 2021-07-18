Состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля

18 июля состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Как передает Day.Az, пресс-конференция транслировалась на официальных страницах Президента Ильхама Алиева в Facebook и YouTube.

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