https://news.day.az/officialchronicle/1362850.html Состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля - ФОТО - ВИДЕО
18 июля состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.
Состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля - ФОТО - ВИДЕО
18 июля состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.
Как передает Day.Az, пресс-конференция транслировалась на официальных страницах Президента Ильхама Алиева в Facebook и YouTube.
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