https://news.day.az/officialchronicle/1364163.html Вилаят Гулиев отозван с должности посла Азербайджана в Венгрии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Вилаят Гулиев отозван с должности посла Азербайджана в Венгрии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля подписал распоряжение об отзыве Вилаята Мухтар оглу Гулиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Венгрии.
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