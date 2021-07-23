Вилаят Гулиев отозван с должности посла Азербайджана в Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля подписал распоряжение об отзыве Вилаята Мухтар оглу Гулиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Венгрии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.