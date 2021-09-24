Президент Ильхам Алиев: Международная общественность должна заставить Армению передать нам точные карты минных полей по освобожденным территориям

Международная общественность должна заставить Армению передать нам точные карты минных полей по освобожденным территориям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

"Конфликт уже остался в прошлом, поэтому на освобожденных территориях осуществляются крупномасштабные строительные работы. Применяя современные методы градостроительства, концепции "умный город" и "умное село", Азербайджан с нуля отстраивает новые города и села. Всю эту работу Азербайджан проводит за счет собственных материальных возможностей, только в нынешнем году на данные цели выделены средства в размере 1.3 миллиарда долларов США.

Однако основная трудность связана с наличием многочисленных мин, размещенных Арменией на освобожденных территориях. После подписания Арменией 10 ноября 2020 года акта о капитуляции по настоящее время погибли 30 граждан Азербайджана, включая 2 журналистов, 130 человек получили ранения. Азербайджан является одной из стран мира, территории которых подверглись наибольшему минированию. Это тормозит восстановительный процесс на освобожденных территориях и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

Армения отказывается передать Азербайджану точные карты минных полей. Точность карт минных полей по трем районам, которые Армения вынуждена была передать, составляет 25 процентов. Международная общественность должна заставить Армению передать нам точные карты минных полей по освобожденным территориям.

Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение.

Одной из сфер, служащих миру и сотрудничеству, могут стать транспортные проекты. В этом контексте, Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, создаст новые возможности для нашего региона", - отметил Президент Ильхам Алиев.