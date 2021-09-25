Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательной годовщины - 30-летия независимости братского Туркменистана.

Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном исходят из воли наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими национальными и моральными ценностями. С удовлетворением хочу отметить, что за годы независимости традиционные узы дружбы и добрососедства между нашими странами и народами еще больше укрепились, а взаимовыгодное сотрудничество поднялось на уровень стратегического партнерства и приобрело новое содержание.

Верю, что, наши межгосударственные отношения, основанные на прочном фундаменте, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество, обладающее богатым потенциалом, будут и впредь, динамично и последовательно развиваясь, служить интересам наших народов.

В этот праздничный день, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, а братскому народу Туркменистана - вечного благополучия и процветания".