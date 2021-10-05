https://news.day.az/officialchronicle/1387808.html Президент Ильхам Алиев: Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа
Президент Ильхам Алиев: Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа
Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев, выступая 4 октября на встрече с представителями общественности Джебраильского района.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре