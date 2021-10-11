https://news.day.az/officialchronicle/1390258.html Президент Ильхам Алиев: Применение двойных стандартов и селективного подхода негативно влияет на справедливое решение конфликтов в мире
Президент Ильхам Алиев: Применение двойных стандартов и селективного подхода негативно влияет на справедливое решение конфликтов в мире
Применение двойных стандартов и селективного подхода негативно влияет на справедливое решение конфликтов в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на заседании высокого уровня Движения неприсоединения.
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