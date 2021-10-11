Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда развития бизнеса Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о совершенствовании управления в области государственной поддержки развитию предпринимательства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, посредством реорганизации путем слияния юридического лица публичного права "Фонд поддержки предпринимательства Азербайджана" при министерстве экономики и ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при министерстве экономики создается Фонд развития бизнеса Азербайджана.

С полным содержанием документа можно ознакомиться по ссылке.

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