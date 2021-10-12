https://news.day.az/officialchronicle/1390651.html Президент Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и градостроительства Турции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и градостроительства Турции - ФОТО
12 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и градостроительства Турецкой Республики Мурата Курума.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре