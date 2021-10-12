Президент Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и градостроительства Турции

12 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и градостроительства Турецкой Республики Мурата Курума.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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