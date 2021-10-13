https://news.day.az/officialchronicle/1391220.html Президент Ильхам Алиев: Мы в целом удовлетворены посредничеством российских миротворцев
Президент Ильхам Алиев: Мы в целом удовлетворены посредничеством российских миротворцев
Мы в целом удовлетворены посредничеством российских миротворцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.
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