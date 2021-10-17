Президент Ильхам Алиев: После того, как Физули перешел под наш контроль, открылось больше возможностей двигаться в направлении города Шуша

После того, как Физули перешел под наш контроль, открылось больше возможностей двигаться в направлении города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

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