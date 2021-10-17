Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Физулинского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Физулинского района.

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