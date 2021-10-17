https://news.day.az/officialchronicle/1392790.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Физулинского района
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Физулинского района
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Физулинского района.
Новость будет обновлена
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре