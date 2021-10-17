Президент Ильхам Алиев: Эта славная Победа вечно будет жить в многовековой истории Азербайджана

Мы должны были освободить наши земли. Неоднократно обращаясь в период оккупации к азербайджанскому народу по данному вопросу, и в ходе встреч с бывшими переселенцами я говорил, что мы должны любой ценой освободить наши земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

"Несмотря на давление, все заявления и в период оккупации, и во время войны, ни одна сила не смогла устоять перед нами. Мы разгромили армянскую армию, положили конец армянской мифологии, доказали всему миру, на что способна "непобедимая армянская армия", и показали ему величие нашего народа. Эта славная Победа вечно будет жить в многовековой истории Азербайджана", - подчеркнул глава государства.