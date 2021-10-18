Президент Ильхам Алиев: Сохранить истинную независимость гораздо труднее, чем ее обрести

Сохранить истинную независимость гораздо труднее, чем ее обрести.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу в связи с 30-летней годовщиной восстановления независимости страны.

Новость обновляется