https://news.day.az/officialchronicle/1393035.html Президент Ильхам Алиев: Сохранить истинную независимость гораздо труднее, чем ее обрести
Президент Ильхам Алиев: Сохранить истинную независимость гораздо труднее, чем ее обрести
Сохранить истинную независимость гораздо труднее, чем ее обрести.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу в связи с 30-летней годовщиной восстановления независимости страны.
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