https://news.day.az/officialchronicle/1393054.html Президент Ильхам Алиев: Когда я сообщил об освобождении Физули, весь мир увидел, что мы до конца выполним свою почетную миссию
Президент Ильхам Алиев: Когда я сообщил об освобождении Физули, весь мир увидел, что мы до конца выполним свою почетную миссию
Когда я сообщил азербайджанскому народу известие об освобождении Физули, то азербайджанский народ и считаю, что весь мир увидел, что мы до конца выполним свою почетную миссию, никакая сила нас не сможет остановить.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи 17 октября с общественностью Физулинского района.
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