Президент Ильхам Алиев: Худаферинский мост - доказательство таланта азербайджанского народа

Худаферинский мост - национальное достояние азербайджанского народа, доказательство таланта азербайджанского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

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