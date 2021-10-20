https://news.day.az/officialchronicle/1394114.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства Международного аэропорта в Зангилане
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства Международного аэропорта в Зангилане
20 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди ознакомились с ходом строительства Международного аэропорта в Зангилане.
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