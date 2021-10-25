https://news.day.az/officialchronicle/1395669.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня в истории Губадлинского района знаменательный и исторический день
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в истории Губадлинского района знаменательный и исторический день
Сегодня в истории Губадлинского района знаменательный и исторический день.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Губадлинского района.
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