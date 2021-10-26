Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Ильхаму Алиеву часы с изображением «Харыбюльбюль»

26 октября состоялось открытие Физулинского международного аэропорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту в знак открытия аэропорта.

Президентам были вручены символические ключи от Физулинского международного аэропорта.

Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

Затем главы государств побеседовали.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Ильхаму Алиеву часы с изображением "Харыбюльбюль".