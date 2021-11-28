Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде в честь участников XV Саммита ОЭС в Ашхабаде

28 ноября от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова был дан официальный обед в честь глав государств, правительств и делегаций, принимающих участие в XV Саммите Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на обеде присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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