https://news.day.az/officialchronicle/1409117.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде в честь участников XV Саммита ОЭС в Ашхабаде
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде в честь участников XV Саммита ОЭС в Ашхабаде
28 ноября от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова был дан официальный обед в честь глав государств, правительств и делегаций, принимающих участие в XV Саммите Организации экономического сотрудничества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на обеде присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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