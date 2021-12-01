https://news.day.az/officialchronicle/1410477.html Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
1 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эмина Замин оглу Гусейнова спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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