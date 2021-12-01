https://news.day.az/officialchronicle/1410486.html В Азербайджане утвержден "Порядок поддержки расширения продаж в торговых сетях продукции, произведенной субъектами микро- и малого предпринимательства" - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане утвержден "Порядок поддержки расширения продаж в торговых сетях продукции, произведенной субъектами микро- и малого предпринимательства" - Указ Президента Ильхама Алиева
1 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Порядка поддержки расширения продаж в торговых сетях продукции, произведенной субъектами микро- и малого предпринимательства", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Агентству по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана поручено принять необходимые меры с целью поощрения продаж продукции предпринимателей в соответствии с первой частью вышеуказанного Порядка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре