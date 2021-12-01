В Азербайджане утвержден "Порядок поддержки расширения продаж в торговых сетях продукции, произведенной субъектами микро- и малого предпринимательства"

1 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Порядка поддержки расширения продаж в торговых сетях продукции, произведенной субъектами микро- и малого предпринимательства", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Агентству по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана поручено принять необходимые меры с целью поощрения продаж продукции предпринимателей в соответствии с первой частью вышеуказанного Порядка.