Cостоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Володимира Зеленского

14 января в Киеве после завершения встречи в расширенном составе с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Украины Володимира Зеленского состоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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