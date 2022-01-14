https://news.day.az/officialchronicle/1426887.html Cостоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Володимира Зеленского
Cостоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Володимира Зеленского
14 января в Киеве после завершения встречи в расширенном составе с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Украины Володимира Зеленского состоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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