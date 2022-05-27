На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с 28 Мая - Днем Независимости

На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи с 28 Мая - Днем Независимости.

Об этом сообщает Day.Az.

Новость обновляется