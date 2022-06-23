Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что также будут практические шаги в контексте обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой

Надеемся, что также будут практические шаги в деле имплементации декларации ноября 2020 года именно в контексте открытия коммуникаций и обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Среди позитивных моментов хотел бы отметить интенсификацию работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Буквально недавно в Санкт-Петербурге была новая встреча. Надеемся, что также будут практические шаги в деле имплементации декларации ноября 2020 года именно в контексте открытия коммуникаций и обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны. Но, к сожалению, по прошествии более полутора лет после окончания Второй Карабахской войны этот пункт декларации до сих пор не выполнен. В целом, в рамках нашей концепции нормализации ситуации, думаю, что можно будет найти очень практические шаги, которые будут способствовать этому, и также рассчитываем, конечно же, на активные усилия Российской Федерации в деле установления прочного мира на Кавказе", - сказал глава государства.