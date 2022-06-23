https://news.day.az/officialchronicle/1473452.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Началась встреча Президента Ильхама Алиева с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре