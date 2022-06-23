Началась встреча Президента Ильхама Алиева с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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