В Азербайджане изменен состав Комиссии по вопросам гражданства

Внесено изменение в список членов Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в распоряжении Президента Ильхама Алиева "О создании Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Азербайджанской Республики".

Согласно распоряжению, в составе данной комиссии заведующий отделом правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджана заменен заведующим отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана.