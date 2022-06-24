https://news.day.az/officialchronicle/1473756.html В Азербайджане изменен состав Комиссии по вопросам гражданства
В Азербайджане изменен состав Комиссии по вопросам гражданства
Внесено изменение в список членов Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в распоряжении Президента Ильхама Алиева "О создании Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Азербайджанской Республики".
Согласно распоряжению, в составе данной комиссии заведующий отделом правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджана заменен заведующим отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана.
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