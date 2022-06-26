Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю благодарность нашему Президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ!

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с Днем вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем вооруженных сил Азербайджанской Республики! Выражаю благодарность нашему Президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ! Отмечаем с высоко поднятой головой! Большое спасибо вам за мужество и стойкость! За восстановление территориальной целостности Азербайджана!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Склоняю голову перед матерями и отцами, вырастившими таких героев, желаю им терпения.

Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие!".