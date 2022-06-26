Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Гейгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы

26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Гейгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился в Гейгельском районе со строительством тоннеля, сооружаемого на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар, принял участие в открытии новой малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1", построенной в Кяльбаджарском районе, и Н-ской воинской части Министерства обороны, ознакомился со строительством автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачин и работами на 110-киловольтной электрической подстанции "Горчу" в Лачинском районе.

Главе государства был представлен проект водохранилища "Хакаричай" в Лачинском районе. Президент Ильхам Алиев также ознакомился со строительством Лачинского международного аэропорта.

Главе государства был представлен генеральный план города Кяльбаджар.

Затем Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского комплекса музеев Оккупации и Победы, Кяльбаджарского центра цифрового управления, завода по производству воды в Кяльбаджарском районе, побывал на строящейся малой гидроэлектростанции "Чираг-1". Здесь глава государства был проинформирован об электростанциях, строящихся в настоящее время в районе в 5 местах.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент санатория Истису в Кяльбаджарском районе.

Затем глава государства выступил с речью.

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