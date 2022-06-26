https://news.day.az/officialchronicle/1474112.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"
26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Гёйгёльский, Кельбаджарский и Лачинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии новой малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1".
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