Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме, организованном в честь участников Ашхабадского саммита

29 июня в Ашхабаде был организован официальный прием в честь глав прикаспийских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в официальном приеме принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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