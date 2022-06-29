https://news.day.az/officialchronicle/1474991.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме, организованном в честь участников Ашхабадского саммита
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме, организованном в честь участников Ашхабадского саммита
29 июня в Ашхабаде был организован официальный прием в честь глав прикаспийских государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в официальном приеме принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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