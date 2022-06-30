https://news.day.az/officialchronicle/1475139.html Президент Ильхам Алиев: Наше историческое и культурное наследие было уничтожено армянами в период оккупации
Президент Ильхам Алиев: Наше историческое и культурное наследие было уничтожено армянами в период оккупации
Наше историческое и культурное наследие было уничтожено армянами в период оккупации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.
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