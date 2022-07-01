В Азербайджане изменены субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности

В соответствии с законом "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" и его положениями изменились субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в указ "О разграничении полномочий, обязанностей и прав субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также их полномочий по осуществлению разведывательных и контрразведывательных мероприятий".

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