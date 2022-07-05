https://news.day.az/officialchronicle/1476641.html Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Индонезией по энергетическому сотрудничеству
Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Индонезией по энергетическому сотрудничеству
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии об энергетическом сотрудничестве".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждается "Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии об энергетическом сотрудничестве", подписанный 30 апреля 2021 года в Баку и Джакарте.
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