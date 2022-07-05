Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Индонезией по энергетическому сотрудничеству

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии об энергетическом сотрудничестве".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждается "Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии об энергетическом сотрудничестве", подписанный 30 апреля 2021 года в Баку и Джакарте.