В Конье состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом

9 августа в городе Конья состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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