https://news.day.az/officialchronicle/1485909.html В Конье состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
В Конье состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
9 августа в городе Конья состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре