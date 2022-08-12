https://news.day.az/officialchronicle/1486724.html Президент Ильхам Алиев: После операции "Возмездие" сотни армянских военных были выведены из Карабахского региона
Президент Ильхам Алиев: После операции "Возмездие" сотни армянских военных были выведены из Карабахского региона
После операции "Возмездие" сотни армянских военных были выведены из Карабахского региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал.
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