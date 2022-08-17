https://news.day.az/officialchronicle/1487824.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ по праву гордится Муслимом Магомаевым
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ по праву гордится Муслимом Магомаевым
Азербайджанский народ по праву гордится Муслимом Магомаевым.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву в Бакинском Приморском национальном парке.
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