Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ по праву гордится Муслимом Магомаевым

Азербайджанский народ по праву гордится Муслимом Магомаевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву в Бакинском Приморском национальном парке.

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