https://news.day.az/officialchronicle/1487786.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии памятника Муслиму Магомаеву в Бакинском Приморском национальном парке
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии памятника Муслиму Магомаеву в Бакинском Приморском национальном парке
17 августа в Бакинском приморском национальном парке состоялось открытие памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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