Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии памятника Муслиму Магомаеву в Бакинском Приморском национальном парке

17 августа в Бакинском приморском национальном парке состоялось открытие памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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