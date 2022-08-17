https://news.day.az/officialchronicle/1487826.html Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев уделял деятельности Муслима Магомаева очень большое внимание, проявлял большую заботу
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев уделял деятельности Муслима Магомаева очень большое внимание, проявлял большую заботу
Гейдар Алиев уделял деятельности Муслима Магомаева очень большое внимание, проявлял большую заботу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву в Бакинском Приморском национальном парке.
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