Президент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с премьер-министром Пакистана

16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Самарканде с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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