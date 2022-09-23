Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду в связи с национальным праздником страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Саудовская Аравия - Дня провозглашения Королевства.

Азербайджан и Саудовскую Аравию связывают дружественные и братские отношения, которые исходят из общих духовных ценностей наших народов. Постоянно расширяющийся политический диалог, высокий уровень межгосударственных связей вносят большой вклад во всестороннее развитие нашего сотрудничества. Вызывает удовлетворение успешное развитие нашего нынешнего партнерства, построенного на добрых традициях и опирающегося на взаимное доверие и поддержку.

Наш народ никогда не забывает справедливую позицию и постоянную поддержку Вашей братской страны, оказанную территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Восстановление территориальной целостности нашей страны еще больше расширило наши возможности для сотрудничества в экономической сфере, в частности, в энергетическом секторе. В то же время строительство ACWA Power, одной из ведущих компаний Саудовской Аравии, ветряной электростанции в Азербайджане, является наглядным примером нашего эффективного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Уверен, что в соответствии с волей наших братских народов дружественные отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, двустороннее и многостороннее сотрудничество, основанное на прочной исламской солидарности, нашими совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Саудовской Аравии - постоянного мира и благосостояния".