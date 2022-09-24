Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Индонезии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Индонезия, передаю наилучшие пожелания.

Вызывает удовлетворение развитие по восходящей на протяжении последних десятилетий азербайджано-индонезийских связей, основанных на взаимном доверии, и достижение сегодняшнего уровня. Считаю, что в настоящее время есть хорошие возможности для повышения сотрудничества между нашими странами на качественно новый уровень, определения новых направлений наших связей.

Мы благодарны Республике Индонезия за справедливую позицию и постоянную поддержку территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ нашей страны в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Мы высоко ценим постоянную поддержку Вашей страной справедливого дела Азербайджана в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, расцениваем это как подлинное проявление нашей солидарности и дружбы.

Основательные работы по восстановлению и реконструкции, проводимые сегодня на освобожденных от оккупации территориях нашей страны, создают благоприятные условия для расширения охвата нашего сотрудничества. Верю, что совместными усилиями мы сможем добиться более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-индонезийских связей, дальнейшего развития нашей взаимной деятельности как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Индонезии - постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.