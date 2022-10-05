Президент Ильхам Алиев выступает на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме

5 октября в Агдаме проходит Азербайджанский национальный градостроительный форум.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на форуме.

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