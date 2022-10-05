Президент Ильхам Алиев: Армянская сторона недооценила нашу волю, и за это ей пришлось ответить

У нас есть определенные оптимистические мысли по поводу мирного процесса. Потому что несколько дней назад на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоялись обсуждения по подготовке текста мирного договора. Мы надеемся, что этот процесс не займет много времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

Глава государства сказал, что мы хорошо знакомы с тактикой, которую Армения обычно использует в вопросах, с которыми она не согласна, как это было на длившихся 28 лет переговорах по карабахскому конфликту. Если это вновь продолжится, мы не сможем достичь мира. Если выбор Армении будет таким, то они сделают следующий серьезный ошибочный шаг.

"Они недооценили нас, они недооценили нашу волю, волю азербайджанского народа, потенциал Азербайджана, и за это им пришлось ответить", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.