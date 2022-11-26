Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю свадьбы сына Гейдара.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Вчера в узком семейном кругу мы справили свадьбу нашего сына Гейдара. Счастлива, что теперь у нас есть третья дочь! 
Как и все родители, желаем нашему сыну долгой и счастливой семейной жизни!
Пусть Аллах благословит молодую семью и поможет сохранить Любовь и Уважение друг к другу на долгие годы!
Будьте счастливы!"